Vakıfbank’tan 1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi!

Vakıfbank, 21 ülkeden 50 bankanın katılımıyla 472 milyon dolar ve 487.2 milyon euro olmak üzere, 1 milyar dolar tutarında sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi temin etti.

Geçen yılın aynı döneminde yer almayan 9 yeni bankanın katılımıyla gerçekleştirilen 367 gün vadeli kredinin, dolar maliyeti SOFR + yüzde 1.60, euro maliyeti ise Euribor + yüzde 1.35 seviyesinde gerçekleşti. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, işlemi şöyle değerlendirdi:

"Dünya genelinde devam eden finansal belirsizliklere rağmen, sendikasyon işlemimize gelen yüksek talep, uluslararası piyasalarda Türkiye'ye ve bankamıza duyulan güvenin sürdüğünü açıkça ortaya koyuyor. Sürdürülebilir Finansman Çerçevemiz kapsamında kullandırılacak olan sendikasyon kredimizi toplam 1 milyar dolar karşılığı tutarla, yüzde 110 oranında yeniledik. Bu işlemin en önemli noktalarından birisi de geçen yılın aynı döneminde 14 olan en yüksek seviyede katılan banka sayısının bu işlemde ilk defa 18'e çıkmış olmasıdır. Bu başarılı işlem, geniş muhabir ağımızın yanı sıra muhabir bankalarla kurduğumuz kalıcı ve güvene dayalı ilişkilerin somut bir göstergesidir" dedi.