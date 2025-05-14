Teknoloji zincirlerine rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, Apple'ın aralarında olduğu teknoloji şirketlerine yönelik soruşturmanın kapsamını toplam 10 teşebbüsü kapsayacak şekilde genişletti.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, Kurulun, 27 Şubat'taki kararında Apple'ın, kendi ürünlerinin yeniden satış fiyatını tespit etmiş veya geri alım pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin uygulayacağı geri alım fiyatlarını koordine etmiş olabileceği şüphesini doğuran bulgulardan hareketle 5 firmaya soruşturma açıldığı hatırlatıldı.

Bu soruşturmanın kapsamını genişletmeye yönelik yeni bir karar alındığı aktarılan açıklamada; soruşturma kapsamındaki firmalar, Apple yanında, Media Markt, Teknosa, Troy, Gürgençler Bilişim, Destek Bilişim, Easycep Bilişim, Getmobil Teknoloji, HB Bilişim ile Fintegre Teknoloji olarak sıralandı.