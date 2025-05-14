Ödemeler Dengesi verileri açıklandı! Cari açık 4.1 milyar dolar

Mart 2025'te cari işlemler hesabı 4 milyar 87 milyon dolar açık verdi. Bu dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 1 milyar 471 milyon dolarlık fazla oluştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cari açığın sürdürülebilir seviyelerde seyretmesi ile ekonomimizin şoklara karşı direnci artmakta, makro finansal istikrarımız güçlenmeye devam etmektedir" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de cari açığın milli gelire oranının yılın ilk çeyreğinde yüzde 1'in altında kalmasının beklendiğini söyledi.