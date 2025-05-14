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Kuru meyve ihracatında rekor artış: Muhteşem üçlüden 1 milyar dolar

Türkiye'nin dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatı, 2024/25 sezonunun bu döneminde yüzde 9 artarak 1 milyar 5 milyon dolara ulaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025
Kuru meyve ihracatında rekor artış: Muhteşem üçlüden 1 milyar dolar

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Türkiye'nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde 2024/25 sezonunun geride kalan diliminde ihracat yüzde 9'luk artışla 924 milyon dolardan 1 milyar 5 milyon dolara yükseldi.

Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı yüzde 10'luk artışla 360 milyon dolardan 396 milyon dolara ulaşırken, kuru incir ihracatı yüzde 28'lik artışla 228 milyon dolardan 292 milyon dolara ilerledi.

Geçen sezonki ihracat tutarının yüzde 6 gerisinde kalan kuru kayısıdan elde edilen döviz tutarı 317 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin dünya kuru meyve ambarı olduğunu dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Türk üreticilerinin ürettikleri meyveleri Türk ihracatçıların dünyanın dört bir yanına ihraç ederek katma değere dönüştürdüklerini paylaştı.

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