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Düğünlerde dönemi yetkin fotoğrafçı!

Mesleki Yeterlilik Kurumu; düğün, doğum gibi özel etkinliklerde fotoğraf ve kamera çekimi yapanların yetkinlik şartlarının tanımlanıp belirlendiği ulusal yeterliliği onayladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Mayıs 2025
Düğünlerde dönemi yetkin fotoğrafçı!

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Bir yandan çalışma hayatına nitelikli ve belgeli iş gücü kazandırırken diğer yandan mesleklerin standartlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalarını yürüten Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), bugüne kadar yaklaşık 950 mesleğin standartlarını belirledi. Kurum, son olarak 4. seviye "Etkinlik Fotoğrafçısı ve Kameramanı" mesleği için hazırlanan ulusal yeterliliği kabul etti.

Söz konusu ulusal yeterlilikle düğün, nişan, doğum, mezuniyet gibi özel günlerde, toplantı, konferans, davet gibi resmi etkinliklerde fotoğraf ve video çekimi yaparak albüm hazırlayan kişinin sahip olması gereken bilgi ve beceriler ile bu bilgi ve becerilerin ne tür ölçme yöntemleriyle değerlendirilerek belgelendirileceği tanımlandı. Etkinlik fotoğrafçısı ve kameramanı yeterliliğindeki adaylardan, etkinlik fotoğraf ve video çekimi hazırlıklarını yapması, bu çekimleri gerçekleştirip albüm hazırlama sürecini yürütmesi ve etkinlik sonrası işlemleri yapması bekleniyor.

Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak isteyen adayların, yeterliliklerde tanımlanan teorik ve performans sınavlarında başarılı olmaları gerekiyor. Yeni ulusal yeterliliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan MYK Başkanı Mustafa Necmi İlhan, şunları kaydetti: "Hayatımızda önemli anların ve günlerin canlı kalmasını sağlayan fotoğraf ve videoların, ilgili sınavlarda başarılı olarak belge almaya hak kazanmış yetkin kişiler tarafından çekilmesi ve albümleştirilmesi oldukça önemlidir. Sektörde hizmet kalitesinin artması ve tüketicilerin korunması hedeflenmektedir."

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