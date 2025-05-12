Altın yine kazandırdı: En çok getiri sağlayan yatırım aracı oldu!

Külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yıllık bazda ardı ardına son 24 ayda reel getiri sağlayan tek yatırım aracı oldu. TÜİK verilerine göre; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yıllık bazda BIST 100 endeksi 24 ayın 16'sında yatırımcısını mutlu etti.



Dolar 24 ayın 10'unda, euro ise 12'sinde reel getiri sağladı. Mevduat faizi son 24 ayın 6'sında, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) 3'ünde yatırımcılarına Yİ-ÜFE'nin üzerinde reel getiri oluşturan yatırım araçları olarak kayıtlara geçti. Külçe altın, Nisan'da yıllık bazda Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 31.17 reel getiri sağladı.

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