Türk Telekom’dan engelli sanatseverler için engelsiz sanat deneyimi!

Türk Telekom, herkes için erişilebilir bir yaşam hedefiyle kurumsal sosyal sorumluluk projeleri sürdürüyor. Erişilebilir Tiyatro, Telefon Kütüphanesi, Sesli Adımlar ve Günışığı gibi öncü projelerle toplumun her kesiminin hayata eşit katılabilmesini destekleyen Türk Telekom, Engelliler Haftası kapsamında da yeni etkinlikler düzenliyor.



Türk Telekom'un ana destekçisi olduğu AKM'de yürütülen Erişilebilir Tiyatro projesiyle görme ve işitme engelli sanatseverler engelsiz bir sanat deneyimi yaşıyor. Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, "Türk Telekom olarak, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme vizyonumuzla üretmeye devam ediyoruz. "Türkiye'ye Değer" anlayışıyla sosyal sorumluluk projeleriyle, kültür-sanattan eğitime her alanda herkes için erişilebilir bir yaşam sunmak için çalışıyoruz" dedi.

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