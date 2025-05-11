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Anneler Günü'nde 100 milyar TL ciro!

Bendevi Palandöken, esnafın Anneler Günü’nde 80 ila 100 milyar liralık ciro yapmasını beklediklerini bildirdi. Palandöken, yaptığı açıklamada, Anneler Günü kapsamında 415 meslek dalında hareketliliğin başladığını, bu tür özel günlerin esnafın en hareketli, en çok iş yaptığı ve kazanç sağladığı zamanlar olarak görüldüğünü kaydetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Mayıs 2025
Anneler Günü’nde 100 milyar TL ciro!

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın Anneler Günü'nde 80 ila 100 milyar liralık ciro yapmasını beklediklerini bildirdi. Palandöken, yaptığı açıklamada, Anneler Günü kapsamında 415 meslek dalında hareketliliğin başladığını, bu tür özel günlerin esnafın en hareketli, en çok iş yaptığı ve kazanç sağladığı zamanlar olarak görüldüğünü kaydetti.

Bu sene geçmiş yıllara göre daha fazla alışveriş yoğunluğu beklediklerini belirten Palandöken, "Tahmini olarak 80 ila 100 milyar liralık bir ciro oluşması öngörülüyor. Bu miktar farklı sektörler arasında paylaşılacak, insanlar annelerine gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanacak, kendi araçlarıyla yola çıkacak, taksi tercih edecek. Bu hareketlilik de ekonomiye ciddi katma değer sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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