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Girişimcilere yapay zeka dopingi! Uzmanlar girişimcilerin nasıl bir yol izlemesi gerektiğini anlattı

İşlerini büyütmek, daha etkili tanıtım yapmak, dünyaya açılmak isteyen firmaların yardımına yapay zeka teknolojileri yetişiyor. Uzmanlar, girişimcilerin nasıl bir yol izlemesi gerektiğini anlatıyor...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025
Girişimcilere yapay zeka dopingi! Uzmanlar girişimcilerin nasıl bir yol izlemesi gerektiğini anlattı

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Hızla değişen iş dünyasında KOBİ'lerin ayakta kalabilmesi ve büyüyebilmesi için yapay zeka teknolojilerini kullanması büyük önem taşıyor. Dijital dünyada güçlü bir varlık oluşturmak isteyen KOBİ'lerin yapay zeka teknolojilerini kullanmasının artık bir zorunluluk haline geldiğini söyleyen Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, KOBİ'lerin yapay zekaya nereden başlaması ve nasıl bir yol izlemesi gerektiğini anlattı:

KOBİ'lerin dijital varlıklarının yönetimi konusunda yapay zekadan etkin şekilde yararlanabilmesi için, ekiplerinde teknolojiye ilgili, araştırmacı ve yetenekli bir uzmana yer vermeleri kritik önem taşıyor. Bu kişi, sosyal medya hesapları, web sitesi, mobil uygulamalar gibi tüm dijital varlıklar için yapay zeka destekli içerik üretimi süreçlerini başlatmalı ve yönetmeli.

Yapay zeka araçları sayesinde içerik üretim süreçlerinizi hem hızlandırabilir hem de otomatik hale getirebilirsiniz. Örneğin, çiçekçilik sektöründe faaliyet gösteriyorsanız ve çiçeklerin sağlık açısından faydalarını anlatan içerikler üretmek istiyorsanız, bu süreci yapay zekaya bırakabilirsiniz. Yapay zeka; sektörünüzle ilgili içerikler yazar, bu içerikleri blog sitelerinde otomatik olarak yayınlar ve hem arama motorlarında hem de sosyal medyada yayılmasını sağlar. Böylece normalde 5-6 kişilik bir ekibin gerçekleştirdiği çalışmaları çok daha kısa sürede tamamlayabilirsiniz.

Markanızın algısını güçlendirmek için, görsel içerik üretimi yapan ve yapay zeka kullanan uzmanlardan destek alabilirsiniz. Görsel yapay zeka teknolojileriyle markanızın logosu, maskotu, vermek istediğiniz mesaj ve duruşunuzu yansıtan ilgi çekici tasarımlar oluşturabilirsiniz.

Yapay zeka destekli reklam yönetimi sayesinde, reklamlarınızı çok daha optimize edilmiş şekilde yayınlayabilir, maliyetlerinizi düşürürken performansınızı önemli ölçüde artırabilirsiniz.

Web sitenize gelen kullanıcılara otomatik e-posta göndererek hedef kitleniz ile etkili bir iletişim kurun. Bu süreci otomatize ederek, birden fazla pazarlama uzmanı çalıştırmak yerine yapay zekanın gücünden yararlanabilirsiniz.

Web sitenizi farklı dillerde yayınlayın. Hazırladığınız içeriklerin, görsellerin ve videoların farklı dillerde seslendirmesini sağlayarak o ülkenin adeta bir seslendirmecesi gibi sese dayalı pazarlama yapın.

Rekabette güçlü kalmak için yapay zeka araçlarıyla rakiplerinizin hangi pazarda neler yaptığını, hangi içerikleri ürettiklerini, hangi araçları kullandıklarını, anahtar kelimeler ve sosyal medya alanındaki popülaritelerini inceleyin. Rakiplerinizle kıyaslayarak artılarını ve eksilerini belirleyin. Bu analiz sayesinde, rakiplerinizden öne çıkmaya ve fark yaratmaya çalışın. Yapay zeka araçlarını kullanarak varlığınızı büyütüp yeni pazarlara açılmak, geniş yelpazede bir büyüme stratejisinin parçası olduğu için oldukça önemlidir.

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