Topraktaki altın! Samsun’da kilosu 3 bin TL | Salebin hasadı başladı

Samsun'un Kavak ilçesinde 'topraktan çıkan altın' olarak tanımlanan salebin hasadı başladı.

Kilosu 3 bin TL'yi bulan salep üreticisine yüksek kazanç sağlarken, pazarda da büyük ilgi görüyor. Hasat etkinliğinde üreticiler, salebin yüksek glikomannan oranı nedeniyle değerinin her geçen gün arttığını belirtti.

Bir dönüm salep arazisinden yaklaşık 2,5 milyon TL'ye yakın gelir elde edildiğini ifade eden üreticiler, bu ürünün hem ekonomik açıdan hem de doğal ürün olarak büyük potansiyel taşıdığını vurguladı.