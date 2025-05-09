Bakan Kurum’dan İstanbul Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı’nda önemli açıklamalar!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalar yaptı.

Kurum, "6 Şubat 2023'te tarihimizin en büyük felaketini yaşadık. Depremin ilk dakikaları itibarıyla devlet, millet el ele vererek tam bir dayanışma içerisinde yaralarımızı sardık. Toplamda 453 bin ev ve iş yerini inşallah yıl sonuna yetiştirmek için alın teri döküyoruz. Riski bölgelerin en başında İstanbul'umuz gelmektedir. Şu anda 2025 yılı itibarıyla İstanbul'umuzda 8 milyon 70 bin ev ve iş yerimiz bulunuyor. Bunun 3 milyon 393 bini 2 bin yılı ve öncesinde. 2 bin yılında İstanbul'un tamamı riskli iken yapmış olduğumuz düzenlemeler, mevzuat değişiklikleri ve inşa çalışmalarıyla bugün İstanbul'umuzun yüzde 60'ı güvenli hale gelmiş durumdadır. Ancak halen acilen dönüşmesi gereken 600 bin konutun olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. 2012 yılından bugüne tam 923 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. 10 binlerce mimar, mühendis, işçi kardeşimizle birlikte şehrimizin 39 ilçesinde konut ve iş yerimizi dönüştürüyoruz" dedi.

Kredi ve hibe desteğini artırarak toplam destek miktarını 1.5 milyondan 1 milyon 875 bin TL'ye çıkardıklarını belirten Kurum şöyle konuştu:

"İstanbul'umuzda 62 bin konutumuz Yarısı Bizden kampanyası kapsamında dönüşüm sürecini yürütmektedir. 21 bin ev ve iş yerimiz bu kapsamda inşa faaliyetleri süratle devam etmektedir. 6.2'lik bir deprem yaşadık. Çok şükür herhangi bir yıkım olmasa da ilgili birimlerimizle, Bakanlıklarımız sahada milletimizle birlikte bu zor günleri birbirimize destek olarak üstesinden geldik. Hasar tespitlerini yapıp vatandaşlarımızın evlerine girmesine yardımcı olmaya çalıştık. İstanbul'daki 6.2'lik deprem sonrası 452 bin ev ve iş yeri incelendi. 354 bin bağımsız bölümün hasarsız 61 bin bağımsız bölümün ise az hasarlı olduğunu tespit etti. Tüm belediye başkanlarımızı bu sürece sahip çıkmaya çağırıyoruz. Böylesine hayati bir meselede vatandaşımızın kaygılarını, bilgi kirliliği ile istismar etmeye çalışmak emin olun bu ülkeye bu şehrin insanlarına yapılabilecek en büyük kötülüktür. Ben milletimizin önünde söz veriyorum. İstanbul'un dönüşümü noktasında benimle görüşmek isterseniz 7 gün 24 saat telefonum da, Bakanlığımın kapıları da ardına kadar açıktır. Biz depremi beklemeyeceğiz, beklenen İstanbul depremine özlenen İstanbul dönüşümü ile cevap vermek durumundayız."