THY Teknik dünya üçüncülüğe yükselmeyi hedefine koydu!

Havacılıkta dün önemli bir anlaşma imzalandı. Türk Hava Yolları (THY) Teknik, Rolls- Royce ile ortak bakım merkezinin imzalarını attı. Yıllık uçak bakım kapasitesini 2033 yılına kadar 115 uçağa çıkaracak olan THY Teknik, dünya yedinciliğinden üçüncülüğe yükselmeyi hedefine koydu.



Sırasıyla Hong Kong Aircraft Engineering, ST Aerospace ve Lufthansa Technik'in ilk 3'te yer aldığı dünya bakım ve onarım sektöründe THY, Lufthansa'nın yerine geçmiş olacak. 2023'ten 2033'e, uçak bakım slot kapasitesini yüzde 89 artışla 61'den 115'e, toplam kapalı alan büyüklüğünü yüzde 54 artışla 650 bin metrekareden 1 milyon metrekareye ve çalışan sayısını da iki katından fazlasına çıkartma hedefi var. Bu gelişimin bir parçası da dün gerçekleşti.



300 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

İstanbul Havalimanı THY Teknik C Hangarı'nda yapılan törende konuşan yapan Türk Hava Yolları Teknik Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, proje için 300 milyon dolarlık bir yatırım yapılacağını söyledi ve şöyle konuştu: "1.5 milyar dolarlık yıllık gelir getirecek bir proje. 1 uçaklık yer için 20 milyon dolar yatırım yapmak gerekiyor bu sektörde. Şu anda dünyada yedinci konumdayız. Bu sıralamada üçüncülüğe yükseleceğiz. Bu yaratılan gelirin de yüzde 65'i ihracat olacak. Türkiye ihracatının binde 25'i anlamına geliyor. Türkiye ekonomisi için anlaşma süresi boyunca yıllık ortalama 700 milyon dolarlık bir ihracat katkısı oluşturması hedefleniyor. THY Teknik'in 2033 yıllık geliri de 8 milyar dolara çıkacak. Rolls-Royce ile yapılan iş birliği şirketin yıllık gelirini yaklaşık yüzde 30 artıracak."

İŞ BİRLİĞİMİZİ PEKİŞTİRECEK

Anlaşmaya Ahmet Bolat ve Rob Watson imza attı. 2027'te tamamlanarak hizmet vermeye başlayacak tesiste, yıllık 200 motor bakım kapasitesi olacak. ROLLS-ROYCE Sivil Havacılık Başkanı Rob Watson, törende şunları söyledi: "Küresel MRO (bakım, onarım ve revizyon) kapasitemizi 2030'a kadar önemli ölçüde artıracağız ve bu anlaşma, bu yolculukta önemli bir kilometre taşı. Dünyanın dört bir yanındaki TotalCare müşterilerimize kaliteli hizmet sunmak adına THY Teknik A.Ş.'yi yetkin, esnek ve dayanıklı uçak bakım merkezlerinden oluşan küresel ağımıza katıyoruz. THY'nin Airbus A350 filosuna da hizmet verecek bu tesis, güçlü iş birliğimizi pekiştirecek. Bu anlaşma, THY Teknik'in dünyanın lider sivil havacılık motor bakım merkezlerinden biri olma hedefini gerçekleştireceğine olan güvenimizi yansıtıyor."