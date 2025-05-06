Petrol fiyatı indi tahminler değişti!

Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği'nin (OPEC+) sekiz üyesi olan ülkelerin üretim artışı kararının ardından petrol fiyatları yüzde 3'ün üzerinde düştü. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 59.42 dolardan işlem gördü.

Batı Teksas türü ham petrolün varili de 56.24 dolardan alıcı buldu. Barclays, Brent petrol tahminini 2025 için varil başına 4 dolar düşürerek 66 dolara, 2026 için 2 dolar düşürerek 60 dolara indirdi.

Brent petrolü için 2025 ve 2026 fiyat tahminlerini 63 ve 58 dolar/varil olarak açıklamış olan Goldman Sachs da bunları 60 dolar/varil ve 56 dolar/varil olarak revize etti.