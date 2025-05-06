Öğretmenlerin gözü 7 Mayıs’ta! Şimdi sıra sözlü sınavda

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular dün sona erdi. MEB'in yayımladığı, 15 bin sözleşmeli öğretmenliğe başvuru duyurusuna göre, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Başvurular, KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecek. Sözlü sınav merkezleri atama alanlarına göre belirleneceğindeny adaylardan sözlü sınav merkezi için ayrıca tercih alınmayacak. Adayların sözlü sınava alınacağı sınav merkezi ile tarihi, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce duyurulacak.

Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise 13 Temmuz'da yapılacak Akademiye Giriş Sınavı'nın sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacak.