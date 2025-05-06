Memura tüp bebek tayini!

Hükümet Aile Yılı'nda çocuk sahibi olmak isteyenlere tüm kolaylıkları sağlarken, tüp bebek sahibi olmak isteyen aileyi sevindirecek haber Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan (KDK) geldi.

KDK, Hakkari'de görev yapan ancak tüp bebek tedavisi için eşinin çalıştığı ve tüp bebek imkanlarının bulunduğu yere tayinini isteyen öğretmenin bu talebini kabul etti. KDK uzmanlarının hazırladıkları karar raporunda, "Başvuranın sağlık sebebine bağlı yer değişikliğinin sağlanması yönünde ilgili idareye tavsiyede bulunmak gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır" değerlendirilmesine yer verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'na 30 gün süre veren KDK, tayin talebini yerine getirmemesi halinde idari ve mali yaptırımları devreye sokacak.