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İstanbul'da trafik sıkışıklığının yıllık maliyeti belli oldu!

İstanbul trafik sıkışıklığında dünyanın zirvesine yerleşti. Megakentte trafikte geçen sürenin yıllık maliyeti ise 7 milyar doları geçti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025
İstanbul’da trafik sıkışıklığının yıllık maliyeti belli oldu!

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İstanbul Okan Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Selim Dündar, mega kentteki trafik sıkışıklığının yıllık maliyetinin yaklaşık 6-7 milyar dolar olduğunu söyledi. Trafik sıkışıklığının çok boyutlu bir ekonomik kaybı olduğuna dikkati çeken Dündar, şöyle konuştu:

"Trafikte harcadığımız fazladan her 10-15 dakika veya 1 saat bize maddi bir karşılık olarak dönüyor. Bir ülkenin veya trafik sıkışıklığı yaşanan bölgenin gayrisafi yurt içi hasılasının bu bölgede çalışan nüfus oranına bölünmesiyle bir dakikalık zaman kazancı veya kaybının parasal karşılığı kabaca hesaplanabiliyor. Yakıt ücreti, araç yıpranması, çevre kirliliği ve kaza riski de maliyeti artırıyor."

Trafikte Haklarım Derneği Başkanı Yasemin Usta ise TÜİK verilerine göre trafik kazalarının yüzde 89'unun sürücü kusurlarından kaynaklandığını söyledi. En çok kazaya neden olan ihlallerin başında aşırı hızın geldiğini, onu "şerit ihlalleri", "kavşaklardan geçiş önceliğine uymamak", "arkadan çarpma", "dönüş hataları" ile "kırmızı ışık ihlali"nin takip ettiğini kaydeden Usta, 2015'ten bu yana trafik kazalarında 60 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 3 milyondan fazla kişinin ise yaralandığını söyledi.

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