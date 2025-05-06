Emekli-memura zam hesabı tamam | İpuçları geldi! Yeni maaşlar ne kadar olacak? Kim, ne alacak?

TAHMİNLER NE GÖSTERİYOR? Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyona ilişkin ipucu gelmişti. Ankette ekonomistlerin Nisan ayı enflasyon tahmini yüzde 3.07 olmuştu. TÜİK verilerine göre de Nisan enflasyonu yüzde 3 olarak gerçekleşti. Ankette önümüzdeki iki aya ilişkin de tahmin bulunuyor. Ekonomistler Mayıs enflasyonunu yüzde 2.2, Haziran enflasyonunu da yüzde 1.70 olarak tahmin ediyor. Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 17.82 olacak. SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 17.82 zam alırken, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı 11.15, Temmuz artışı da yüzde 16.71 seviyesinde gerçekleşecek.

MAAŞ 51 BİN TL'Yİ AŞACAK Halen en düşük memur maaşı 43 bin 726 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş dört ayda oluşan yüzde 12.29'luk zam oranına göre 49 bin 99, yüzde 16.71'lik tahmine göre 51 bin 72 liraya ulaşacak. 19 bin 617 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı da yüzde 12.29'luk orana göre 22 bin 28 liraya, yüzde 16.71'lik tahmine göre 22 bin 896 liraya ulaşacak.

(Takvim.com.tr)



EMEKLİYE EN AZ 17 BİN TL!

Emekliler ve memurlar kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Zam oranının belli olmasının ardından taban aylık da masaya yatırılacak. Ocak'ta yüzde 15.75 artışla 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilen taban aylık ödemesinin artırılıp artırılmayacağı konusunda karar verilecek. Burada da en güçlü ihtimal 6 aylık enflasyonun yansıtılması olacak. Taban aylık, eğer artırılır ve bu formül uygulanırsa, yüzde 13.36'lık orana göre 16 bin 402 liraya, yüzde 17.82'lik tahmine göre 17 bin 47 liraya ulaşacak.

ADIM ADIM YENİ MAAŞ

GERÇEKLEŞEN VERİLER

- Nisan enflasyonu: % 3

- 4 aylık enflasyon: % 13.36

- SSK ve Bağ-Kur emeklisi artışı: % 13.36

- Memur ve emeklisi enfl. farkı: % 6.94

- Memur ve emeklisi zam oranı: % 12.29

- En düşük memur maaşı: 49.099 TL

- En düşük memur emeklisi aylığı: 22.028 TL

- Taban emekli aylığı: 16.402 TL



BEKLENTİLER

- Mayıs TÜFE tahmini: % 2.2

- Haziran TÜFE tahmini: % 1.7

- İlk 6 aylık enflasyon: % 17.82

- SSK ve Bağ-Kur emeklisi artışı: % 17.82

- Memur ve emeklisi enf. farkı: % 11.15

- Memur ve emeklisi zam oranı: % 16.71

- En düşük memur maaşı: 51.032 TL

- En düşük memur emeklisi aylığı: 22.896 TL

- Taban emekli aylığı: 17.047 TL

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