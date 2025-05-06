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Emekli-memura zam hesabı tamam | İpuçları geldi! Yeni maaşlar ne kadar olacak? Kim, ne alacak?

20 milyonu aşkın memur ve emeklinin Temmuz zammı büyük ölçüde şekillendi. Dört ayda SSK ve Bağ-Kur’lulara yüzde 13.36 artış oluşurken, memurların ve memur emeklilerinin zammı da yüzde 6.94 enflasyon farkıyla 12.29’u buldu. Geriye 2 veri kaldı, ancak ipuçları da var.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025
Emekli-memura zam hesabı tamam | İpuçları geldi! Yeni maaşlar ne kadar olacak? Kim, ne alacak?

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Memurlar ve emekliler için zam ayı adım adım yaklaşıyor. Bu yıla yüzde 15.75 zamla başlayan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına, Temmuz ayında ise bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

Ocak'ta maaşları yüzde 11.54 artan memurlar ve memur emeklilerine de Temmuz ayında yüzde 5 zam ve ilk yarıdaki enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. 20 milyonu aşkın memur ve emeklinin Temmuz zammı için önemli bir ipucu geldi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Nisan'da aylık bazda yüzde 3 artış gösterdiğini açıkladı. Böylece ilk dört aylık enflasyon yüzde 13.36 olarak gerçekleşti. Dört ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 13.36 artış oluştu.

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FARK BÜYÜDÜ
Memurların enflasyon farkı alması için ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 6'yı aşması gerekiyordu. Bu oran geçtiğimiz aylarda aşılmıştı. Nisan verisinin açıklanmasıyla enflasyon farkı daha da büyüdü. Dört aylık verilere göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 6.94 oldu. Yüzde 5'lik Temmuz zammı da dört ayda oluşan enflasyon farkıyla yüzde 12.29 seviyesine ulaştı. Önümüzdeki iki aylık enflasyon verisi daha var. Bu oranlara göre hem memurların hem emeklilerin zam oranı daha da artacak.

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TAHMİNLER NE GÖSTERİYOR?
Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyona ilişkin ipucu gelmişti. Ankette ekonomistlerin Nisan ayı enflasyon tahmini yüzde 3.07 olmuştu. TÜİK verilerine göre de Nisan enflasyonu yüzde 3 olarak gerçekleşti. Ankette önümüzdeki iki aya ilişkin de tahmin bulunuyor. Ekonomistler Mayıs enflasyonunu yüzde 2.2, Haziran enflasyonunu da yüzde 1.70 olarak tahmin ediyor. Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 17.82 olacak. SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 17.82 zam alırken, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı 11.15, Temmuz artışı da yüzde 16.71 seviyesinde gerçekleşecek.

(Takvim.com.tr)(Takvim.com.tr)

MAAŞ 51 BİN TL'Yİ AŞACAK
Halen en düşük memur maaşı 43 bin 726 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş dört ayda oluşan yüzde 12.29'luk zam oranına göre 49 bin 99, yüzde 16.71'lik tahmine göre 51 bin 72 liraya ulaşacak. 19 bin 617 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı da yüzde 12.29'luk orana göre 22 bin 28 liraya, yüzde 16.71'lik tahmine göre 22 bin 896 liraya ulaşacak.

(Takvim.com.tr)(Takvim.com.tr)

EMEKLİYE EN AZ 17 BİN TL!
Emekliler ve memurlar kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Zam oranının belli olmasının ardından taban aylık da masaya yatırılacak. Ocak'ta yüzde 15.75 artışla 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilen taban aylık ödemesinin artırılıp artırılmayacağı konusunda karar verilecek. Burada da en güçlü ihtimal 6 aylık enflasyonun yansıtılması olacak. Taban aylık, eğer artırılır ve bu formül uygulanırsa, yüzde 13.36'lık orana göre 16 bin 402 liraya, yüzde 17.82'lik tahmine göre 17 bin 47 liraya ulaşacak.

ADIM ADIM YENİ MAAŞ
GERÇEKLEŞEN VERİLER
- Nisan enflasyonu: % 3
- 4 aylık enflasyon: % 13.36
- SSK ve Bağ-Kur emeklisi artışı: % 13.36
- Memur ve emeklisi enfl. farkı: % 6.94
- Memur ve emeklisi zam oranı: % 12.29
- En düşük memur maaşı: 49.099 TL
- En düşük memur emeklisi aylığı: 22.028 TL
- Taban emekli aylığı: 16.402 TL

BEKLENTİLER
- Mayıs TÜFE tahmini: % 2.2
- Haziran TÜFE tahmini: % 1.7
- İlk 6 aylık enflasyon: % 17.82
- SSK ve Bağ-Kur emeklisi artışı: % 17.82
- Memur ve emeklisi enf. farkı: % 11.15
- Memur ve emeklisi zam oranı: % 16.71
- En düşük memur maaşı: 51.032 TL
- En düşük memur emeklisi aylığı: 22.896 TL
- Taban emekli aylığı: 17.047 TL

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