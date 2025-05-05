Milyonların gözü enflasyonda

Nisan ayı enflasyonu bugün açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak bu veriyle memurların ve emeklilerin Temmuz zammı büyük ölçüde şekillenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkını gösterecek 6 aylık veriden 4'ü ortaya çıkacak. Şu ana kadar 3 veri açıklandı. Ocak-Mart enflasyonu yüzde 10.06 olarak gerçekleşti.



3 aylık oranlara göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 10.06 artış oluşurken, memurların ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 3.83'lük enflasyon farkıyla yüzde 9.02'ye yükseldi. Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Nisan enflasyonu yüzde 3.07 olarak tahmin edilmişti.

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