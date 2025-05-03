Türk hava sahasında bin 729 transit uçuşa hizmet verecek!

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 27 Nisan'da Türk hava sahasında bin 729 transit uçuşa hizmet verilerek tüm zamanların en yüksek transit uçuş sayısına ulaşıldığını söyledi.



EUROCONTROL verilerine göre Türkiye hava sahasının Avrupa, Körfez ve Asya ülkeleri arasında hava köprüsü işlevi gördüğünü ve bölgedeki transit trafiğin merkezi konumuna geldiğini ifade eden Uraloğlu, "Geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 9, Şubat ayına göre yüzde 8.2 ve Mart ayına göre de transit uçuşlarda yüzde 6.9 artış sağladık" dedi.

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