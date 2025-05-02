ABD Nisan ayı tarım dışı istihdam verisi açıklandı! ABD tarım dışı istihdam rakamları arttı mı, yüzde kaç oldu?

ABD Çalışma Bakanlığı, Nisan ayına ait istihdam verilerini yayımladı. Buna göre, tarım dışı sektörlerdeki istihdam Nisan ayında 177 bin kişi arttı. Piyasadaki beklentiler ise bu artışın 138 bin kişi olacağı yönündeydi, yani gerçekleşen rakam beklentileri aşmış oldu. Peki ABD tarım dışı istihdam verileri yüzde kaç oldu?

(Kaynak: AA)

ABD tarım dışı istihdam rakamları ne kadar oldu?

↪ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun verilerine göre, tarım dışı istihdam 177 bin kişilik bir artış gösterdi. Bu rakam, analistlerin tahminlerinin üzerinde geldi. Beklenti 133 bin kişilik bir artış yönündeydi. Şubat ve Mart aylarındaki istihdam artışları ise gözden geçirilerek sırasıyla 117 binden 102 bine ve 228 binden 185 bine indirildi.

↪İşsizlik oranı ise Nisan ayında yüzde 4,2'de sabit kaldı. Piyasaların beklentisi de işsizlik oranının bir önceki seviyesinde kalacağı yönündeydi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Mart ayında yaptığı tahminlere göre, bu yıl için işsizlik oranı beklentisi yüzde 4,4, gelecek iki yıl için ise yüzde 4,3 olarak belirlenmişti.