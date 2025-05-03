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Süt endüstrisi Antalya'da bir araya gelecek!

Ulusal Süt Konseyi tarafından düzenlenen Ulusal Süt Zirvesi, 20-23 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşecek. Zirve, süt endüstrisinin tüm paydaşlarını bir araya getirerek sektörün en güncel konularını ele almayı, yeni iş birliklerine zemin hazırlayarak süt sektörünü daha güçlü adımlarla geleceğe taşımayı amaçlıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025
Süt endüstrisi Antalya’da bir araya gelecek!

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Süt sektörü, hem yerel hem de küresel ölçekte hızla değişen tüketici beklentileri, teknolojik gelişmeler ve çevresel faktörlerle dönüşüm geçiriyor. Bu değişime ayak uydurmak ve sektörü daha rekabetçi hale getirmek amacıyla Ulusal Süt Konseyi tarafından düzenlenen Ulusal Süt Zirvesi, 20-23 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşecek.

Zirve, süt endüstrisinin tüm paydaşlarını bir araya getirerek sektörün en güncel konularını ele almayı, yeni iş birliklerine zemin hazırlayarak süt sektörünü daha güçlü adımlarla geleceğe taşımayı amaçlıyor. 500'den fazla katılımcı, 40 konuşmacı ve 100'ün üzerinde firmanın yer alacağı zirve, sektördeki en son gelişmeleri paylaşarak ulusal ve uluslararası iş birliklerini teşvik edecek. Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Can, "Zirvede, çiftlikten bardağa uzanan süt değer zinciri, verimlilik artırma yöntemleri ve atık azaltma stratejileri tartışılırken, süt ve süt ürünlerinde katma değer yaratma sürecinde ambalajın rolü de ele alınacak" dedi.

Türkiye'de geçen yıl üretilen çiğ süt miktarı yıllık bazda yüzde 4.7 artarak 22 milyon 487 bin 757 ton oldu. Bir önceki yıla göre inek sütü üretimi yüzde 5.4, manda sütü üretimi yüzde 35.1 artarken, koyun sütü üretimi yüzde 2.9 ve keçi sütü üretimi yüzde 11.2 azaldı. Tarımsal işletmeler tarafından 2024'te üretilen çiğ sütün yüzde 57.7'si süt toplama merkezlerine ve süt işleme tesislerine, yüzde 18.3'ü ise doğrudan tüketiciye veya sokak sütçüsü, tüccar, pastane, dondurmacı gibi yerlere satıldı.

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