Kobi’lere destek!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, üretimin ve ihracatın öncüsü KOBİ'leri büyütmek için KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda ikinci başvuru döneminin başladığını belirterek, "20 milyon lira üst limitli, 36 ay vadeli finansman için 20 puanlık faiz-kâr payı desteği sağlıyoruz" ifadesini kullandı.



Sosyal medya hesabından programın detaylarına ilişkin bilgi veren Kacır, işletmelerin dijitalleşmeden verimliliğe, ihracattan sürdürülebilirliğe her alanda güçlenmesini sağlamayı ve rekabetçiliğini artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Daha güçlü, daha üretken Türkiye için KOBİ'lerimizin yanındayız. Dün başlayan başvurular 30 Haziran'a kadar yapılabilecek. Detaylara, 'http://kosgeb. gov.tr' internet adresinden ulaşılabilecek" ifadesini kullandı.



Bakan Kacır, "Bu yılın ilk başvuru döneminde 19,4 milyar lira yatırım tutarıyla 877 işletmenin projesini destekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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