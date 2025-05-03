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İhracatta yeni rekor!

Bakan Ömer Bolat, ihracat verilerini Diyarbakır’da açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025
İhracatta yeni rekor!

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Nisan'da mal ihracatımız yüzde 8.5 artışla 20.9 milyar dolara yükseldi. Son 9 ayın aylık en yüksek artışı olarak bizleri ümitlendirdi. En yüksek ikinci Nisan ayı rakamı elde edildi. Son 12 aylık yıllıklandırılmış mal ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi olan 265 milyar dolara yükseldi" dedi.

Nisan'da mal ithalatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.9 artarak 33 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Bolat, "Dünya ekonomisindeki ve ticaretindeki son belirsizlik ve dalgalanmalar karşısında sevindirici olan, ihracatçılarımızın kapıları daha fazla çalınmaya, telefonları daha çok çalmaya başladı. Bunu önümüzdeki aylarda da hep birlikte göreceğiz inşallah. Çünkü Türkiye olarak biz küresel ve bölgesel krizlerde yükselen bir ülkeyiz" ifadesini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe de "63 ülkede yüzde 50'nin, 109 ülkede yüzde 10'un üzerinde artış kaydettik. Genel tabloda ise 143 ülkeye ihracatımızı artırdık" dedi.

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