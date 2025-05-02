Yeni kampanya geliyor! TOKİ’den 430 bin konut müjdesi

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, vatandaşlara müjde verdi ve bu yıl içinde yeni bir indirim kampanyası düzenleneceğini söyledi.

Sungur, İstanbul depreminin millet bahçelerinin önemini gösterdiğini, 5 yerin yapımının devam ettiğini söyledi. TBMM KİT Komisyonu'na sunum yapan Sungur'un mesajları şöyle:

YENİ KAMPANYA: Son indirim kampanyası 23 Eylül'de yapılmış olup vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda inşallah bu yıl da yenisi düzenlenecektir.

SON İKİ YILDA 430 BİN KONUT: TOKİ'nin yıllık konut üretim ortalamasının 70 bin olduğu göz önüne alındığında 2025 yılında bu rakam 3 katına çıkarılmış olacaktır. Diğer bir ifadeyle son iki yıl içinde şehirlerimize yaklaşık 1.5 milyon vatandaşımızın yaşayacağı toplamda 430 bin 800 konut kazandırılmış olacaktır.

1.6 MİLYON SOSYAL KONUT: İştiraklerle birlikte 1 milyon 626 bin konut rakamına ulaşılarak sosyal konut başta olmak üzere kentsel dönüşüm, afet sonrası konut üretimi, millet bahçeleri, sosyal donatı ve yurt dışı uygulamaları ile dünyanın örnek aldığı sosyal konut modeli ortaya konmuştur.

MAHALLE KÜLTÜRÜ: Bu yıl içinde yapılması planlanan yeni konut kampanyası da özellikle sosyal konut ihtiyacının karşılanması ve konut piyasasının regüle edilmesi noktasında önemli bir sosyal şehircilik projesi olacaktır.