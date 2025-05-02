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Migros'tan yerel üretime ve üreticiye destek!

Migros'un yerel ürünler projesi kapsamında Kayseri'den aldığı yerli yeşil mercimek, aspir yağı ve ay çekirdeği için bu yıl tonaj artırılırken, aynı zamanda yeni ürünler de projeye dahil edildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025
Migros’tan yerel üretime ve üreticiye destek!

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Migros'un yerel ürünler projesi kapsamında Kayseri'den aldığı yerli yeşil mercimek, aspir yağı ve ay çekirdeği için bu yıl tonaj artırılırken, yeni ürünler de projeye dahil edildi.

Kayseri Valiliği ve Migros güç birliğinde, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi, Kayseri Şeker, GürAta ve Zzef desteğiyle yürütülen çalışmayla bu yıl ilk kez nohut, dermason fasulye ve kabak çekirdeği de alım listesine dahil edildi.

Migros, Kayseri'den ilk etapta 100 ton nohut ve 100 ton fasulye alacak. Ayrıca, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere verdiği 75 ton tohum ile yerli yeşil mercimek üretimi geçen yıla göre 4 katına çıkarılarak 2 bin tona ulaşacak.

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