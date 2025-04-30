Piyasaların gözü Mayıs ayında! Takvim netleşti! TCMB’den dikkat çeken karar

ABD Başkanı Donald Trump. (AA)



Son haftalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirmek konusunda geciktiği eleştirilerine konu olan Fed'in atacağı adımlar diğer merkez bankalarının politikalarına yön veriyor.



Analistler, para politikası kararları sonrası ABD yönetiminin açıklamalarının da piyasalar tarafından yakından takip edileceğini belirterek, ABD yönetimi ve Fed arasındaki olası politika uyuşmazlığının risk algısını artırabileceğini vurguluyor.



BOE'DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

İngiltere imalat sanayi aktivitesi ve ekonomik büyüme risklerinin gölgesindeki ekonomisini canlandırmak ve fonlama maliyetlerini düşürmek için BoE'nin mayıs ayında faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin 8 Mayıs'taki toplantısında politika faizini yüzde 4,50 seviyesinden yüzde 4,25'e çekmesine kesin gözüyle bakılıyor.



Son kararını mart ayında açıklayan BoE politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak sabit bırakmıştı. Para politikası metninde, BoE Başkanı Andrew Bailey dahil olmak üzere 8 üyenin politika faizini yüzde 4,5'te sabit tutma, bir üyenin de yüzde 4,25'e düşürme yönünde görüş bildirdiği belirtilmişti.



Analistler, mayıs ayındaki toplantıda bankanın gevşeme döngüsünü sürdüreceğinin tahmin edildiğini kaydederek, mart ayı tüketici enflasyonunun yüzde 2,6 ile beklentilerin altında gerçekleştiğinin altını çizdi.



Asya tarafının diğer önemli merkez bankalarından olan Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore merkez bankalarının faiz kararları da yatırımcıların odağında bulunuyor.

Fed'in 7 Mayıs'ta politika faizini yüzde 4,25-4,50 arasında sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor. (AA)



Avustralya'da RBA, şubat ayında ülkedeki güç kaybeden enflasyona paralel olarak Ekim 2020'den bu yana ilk kez referans faiz oranını 25 baz puan düşürerek yüzde 4,35'ten yüzde 4,1'e çekmişti. 20 Mayıs'ta kararını açıklayacak RBA'nın para piyasalarındaki beklentilere paralel olarak politika faizini 25 baz düşürerek yüzde 3,85 seviyesine çekmesi bekleniyor.



Yeni Zelanda Merkez Bankasının ise 28 Mayıs'ta açıklayacağı para politikası toplantısında 25 baz puan indirime giderek politika faizinin yüzde 3,5'ten yüzde 3,25 seviyesine çekeceği tahmin ediliyor.



Bankanın nisan ayındaki para politikası toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, yıllık tüketici enflasyonunun Para Politikası Komitesi'nin yüzde 1 ila yüzde 3 hedef bandının orta noktasına yakın kalmaya devam ettiği aktarılarak, ABD'de yakın zamanda duyurulan tarife artışlarını, çeşitli ticaret ortaklarından gelen misillemeler ve artan jeoekonomik belirsizliğin küresel büyüme üzerinde önemli bir olumsuz etkiye sahip olacağı belirtilmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) mayıs ayında toplantı gerçekleştirmeyecek. (AA)



Öte yandan, Güney Kore Merkez Bankasının ise 29 Mayıs'ta politika faizini açıklaması bekleniyor. Analistler, Bankanın izleyeceği yol haritasına yönelik tahminlerin henüz netleşmediğini kaydederek, nisanda Güney Kore Merkez Bankasının politika faizini yüzde 2,75 seviyesinde sabit bıraktığını hatırlattı.



Bankadan en son faiz kararında yapılan açıklamada, küresel ekonominin küresel ticaret gerginliklerindeki tırmanıştan etkilenen büyüme ve enflasyon yolundaki belirsizlikler için artan aşağı yönlü risklerle karşı karşıya olduğu ifade edilirken, küresel finans piyasalarında, ABD'nin tarife politikalarına ilişkin devam eden belirsizlikler nedeniyle temel göstergelerde oynaklığın arttığı belirtilmişti.



Mayıs ayında ayrıca İsveç, Norveç, Romanya, Macaristan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti Merkez Bankalarının para politikası kararları da takip edilecek. MERKEZ MAYIS AYINDA TOPLANTI YAPMAYACAK

Öte yandan 17 Nisan'da politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya yükselten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) mayıs ayında toplantı gerçekleştirmeyecek. Kurulun 19 Haziran'da faiz kararını açıklaması bekleniyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN