İşsizlik oranı 25 yılın en düşüğünde!

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Mart'taişsizlik oranı bir önceki aya göre 0.3 puan azalarak yüzde 7.9'a geriledi. 23 aydır tek hanede kalmaya devam eden işsizlik oranı 25 yılın en düşük seviyesine geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6.5, kadınlarda yüzde 10.6 olarak tahmin edildi. Mart'ta istihdam edilenlerin sayısı 391 bin kişi artarak 32 milyon 597 bine çıkarken, işsiz sayısı 65 bin kişi azalarak 2 milyon 807 binle Haziran 2014'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.İstihdam oranı da Mart ayında 0.6 puan artışla yüzde 49.2 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 66.9 iken, kadınlarda yüzde 31.9 olarak kayıtlara geçti. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücü Mart'ta bir önceki aya göre, 325 bin kişi artarak 35 milyon 404 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı da 0.4 puan yükselişle yüzde 53.4 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71.6 iken, kadınlarda yüzde 35.7 olarak hesaplandı.Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dezenflasyonun kalıcı olarak tesisi için gerekli adımları atarken, işgücü piyasalarımızın etkin çalışmasını da gözeterek işsizliği azaltmaya devam ediyoruz. OVP'de öngördüğümüz şekilde istihdamımızı artıracak ve toplumsal refahımızı ileriye taşıyacak politikaları sürdürmekte kararlıyız" diye konuştu.Çalışmave SosyalGüvenlikBakanı VedatIşıkhan,"Son 25 yılınen düşükseviyesinegerileyenişsizlik oranıOrta VadeliProgram hedeflerimizleuyumlu seyrediyor. Ulusalİstihdam Stratejimizsayesinde işgücü verilerindetarihiseviyelerigörüyoruz"dedi.