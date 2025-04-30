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İşsizlik oranı 25 yılın en düşüğünde!

Türkiye’de Mart’ta işsizlik oranı yüzde 7.9 ile 25 yılın en düşük seviyesine geriledi. İşsiz sayısında da Haziran 2014’ten bu yana en düşük seviye görüldü.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Nisan 2025
İşsizlik oranı 25 yılın en düşüğünde!

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Mart'ta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.3 puan azalarak yüzde 7.9'a geriledi. 23 aydır tek hanede kalmaya devam eden işsizlik oranı 25 yılın en düşük seviyesine geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6.5, kadınlarda yüzde 10.6 olarak tahmin edildi. Mart'ta istihdam edilenlerin sayısı 391 bin kişi artarak 32 milyon 597 bine çıkarken, işsiz sayısı 65 bin kişi azalarak 2 milyon 807 binle Haziran 2014'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

391 BİN KİŞİYE İŞ
İstihdam oranı da Mart ayında 0.6 puan artışla yüzde 49.2 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 66.9 iken, kadınlarda yüzde 31.9 olarak kayıtlara geçti. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücü Mart'ta bir önceki aya göre, 325 bin kişi artarak 35 milyon 404 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı da 0.4 puan yükselişle yüzde 53.4 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71.6 iken, kadınlarda yüzde 35.7 olarak hesaplandı.

İŞGÜCÜNDE ARTIŞ SÜRECEK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dezenflasyonun kalıcı olarak tesisi için gerekli adımları atarken, işgücü piyasalarımızın etkin çalışmasını da gözeterek işsizliği azaltmaya devam ediyoruz. OVP'de öngördüğümüz şekilde istihdamımızı artıracak ve toplumsal refahımızı ileriye taşıyacak politikaları sürdürmekte kararlıyız" diye konuştu.

OVP HEDEFİYLE UYUMLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Son 25 yılın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik oranı Orta Vadeli Program hedeflerimizle uyumlu seyrediyor. Ulusal İstihdam Stratejimiz sayesinde işgücü verilerinde tarihi seviyeleri görüyoruz" dedi.
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