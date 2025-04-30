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Bakanlık hilecilerin maskesini düşürdü! Listedeki ürünler 1.600’ü aştı: 83 ürün daha ifşa edildi

Gözünü para hırsı bürüyen hilecilerin maskesi düşürüldü. 83 ürün daha ifşa edildi. At-eşek eti, ilaç, boya gibi katkılar şok ederken, peynirler de hileli çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Nisan 2025
Bakanlık hilecilerin maskesini düşürdü! Listedeki ürünler 1.600’ü aştı: 83 ürün daha ifşa edildi

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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklittağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdaları ifşa ediyor. Alınan numuneler laboratuvar ortamında titizlikle incelenerek satılan ürünlerin şartlara uygun olup olmadığı denetlenirken, uygunsuz olanlar halka duyuruluyor.

Bakanlık, "guvenilirgida. tarimorman.gov.tr" adresindeki listesini güncelledi. Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinin 'Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi' bölümüne 25, 'Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği' bölümüne de 53 yeni hileli ürün eklendi. 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine ise 5 ürün ilave edildi. Böylelikle Bakanlık tarafından bugüne kadar açıklanan ürün sayısı bin 603'e yükseldi.

PEYNİR LİSTESİ KABARIK
Yapılan denetimlerde bitkisel karışımlı macunda ilaç tespit edilirken, tatlı biberde ve sıvı yağda gıdada kullanımına izin verilmeyen boya, lahmacun harcında ve dana etinde tek tırnaklı eti bulundu. Toz Antep fıstığı diye satılan üründe yer fıstığı çıkarken, zeytinyağlarına da tohum yağları ve daha düşük kalitede yağ karıştırıldığı tespiti yapıldı. Listede aralarında ünlü markaların da yer aldığı çok sayıda peynir de yer aldı. Bu peynirlere ilişkin yağ oranının düşük olması, bitkisel yağ ve nişasta gibi tespitler yapıldı. Örneğin; Ekici marka tam yağlı sade eritme peynirinde (üçgen peynir) düşük yağ oranı belirlediği açıklandı.

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