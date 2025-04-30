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Bakan Şimşek: Türkiye’nin kaynak sorunu yok

Enflasyonla mücadelede kararlı adımların süreceğini söyleyen Bakan Mehmet Şimşek, ‘Türkiye’nin kaynak sorunu yok’ diye konuştu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Nisan 2025
Bakan Şimşek: Türkiye’nin kaynak sorunu yok

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadelede kararlı adımların süreceğini ifade etti. Beklentilerde sınırlı bir kötüleşme olduğunu söyleyen Şimşek, "Lirada sınırlı değer kaybı var, bunlar enflasyonu yukarı çeken faktörler. Petrol fiyatlarındaki düşüş çok net şekilde dezenflasyonist. Programda değişikliğe ihtiyaç yok. Yüzde 70 olasılıkla enflasyonun yüzde 19 ile 29 arasında olacağını öngörmüştük. Orta nokta olarak yüzde 24'ü belirlemiştik. Merkez Bankamız, bugün itibarıyla hâlâ yüzde 24'e rahat ulaşabileceğine inanıyor. Enflasyonla ilgili kafamızda bir tereddüt yok" dedi.

Dezenflasyonda bir sorun görmediklerini kaydeden Şimşek, şöyle konuştu: "Merkez Bankası doğru adımlar attı. Cari açık azalacak ve ben doğrudan yatırımların da artacağına inanıyorum. Uluslararası finansal kuruluşlarının temsilcileriyle görüştüm hepsinin ülkemize bakışı olumlu yönde. Buralardan elde ettiğimiz düşük maliyetli finansal imkanları da yapısal dönüşümde kullanacağız. Dolayısıyla Türkiye'nin şu anda bir kaynak sorunu yok."

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