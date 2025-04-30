Bakan Göktaş doğum yardımlarının Mayıs ayında hesaplara yatacağını duyurdu: 300 bin başvuru geldi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Nisan'da başvuruları başlayan doğum yardımlarına 287 bin 518 ailenin başvurduğunu söyledi. 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık bin 500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verileceğini hatırlatan Göktaş, ödemelerin herhangi bir kriter gözetmeksizin, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar, kesinti olmadan yapılacağını vurguladı.

Doğum yardımına 300 bin başvuru. (AA)



% 41'İ İLK BEBEK İÇİN

Göktaş, şöyle devam etti: "Doğum desteklerine ailelerimizin yoğun bir ilgisi var. En çok başvuruyu yüzde 41 oranıyla birinci çocuk için aldık. Buna göre bu yıl dünyaya gelen birinci çocuk için başvuru sayısı ise 116 bin 594 oldu. İkinci çocuk başvuru oranı yüzde 31, başvuru sayısı 88 bin 982. Üçüncü çocuk başvuru oranı yüzde 18, başvuru sayısı 51 bin 843. Üçün üzerinde çocuğu olan ailelerimizin başvuru oranı yüzde 10, başvuru sayısı ise 30 bin 99 olarak gerçekleşti. En çok başvuru yapan illere baktığımızda da ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul'u Ankara ve Şanlıurfa illeri takip etti."



MAYIS'TA HESAPTA

Ödemelere ilişkin de bilgi veren Göktaş, "Başvurularda yapacağımız incelemelerin ardından ilk ödemelerimizi Anneler Günü'nün de içerisinde olduğu Mayıs ayında annelerimizin hesaplarına yatıracağız" dedi.



EŞYADA İNDİRİMLER BUGÜN AÇIKLANACAK

Aile Yılı'nda yuva kuracak gençleri desteklemeye yönelik çalışmalar konusunda da bilgiler paylaşan Göktaş, şunları kaydetti: "Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanacak gençlerimizin ev kurma süreçlerine de destek oluyoruz. Bu kapsamda 16 firmamızla yapacağımız indirim protokolüyle evlenecek gençlerimize, mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak eşyaları gibi ihtiyaçlarını karşılayacak özel indirimler sunacağız. İndirim anlaşması yapacağımız firmalar ve uygulayacakları indirimlere yönelik kampanya detaylarını firmalarımızla düzenleyeceğimiz toplantıyla kamuoyuyla paylaşacağız."

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