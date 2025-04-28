Gemiler her yerde Türksat’ın gözetiminde!

TÜRKSAT, denizcilikte güvenliği ve izleme kabiliyetini en üst seviyeye taşıyan Gemilerin Uzak Mesafeden Tanımlanması ve İzlenmesi (LRIT) Sistemi ile Türkiye ve dünya denizlerinin güvenliğini sağlıyor. TÜRKSAT'tan yapılan açıklamada, LRIT Sistemi'nin 1000 deniz miline kadar kapsama alanı sunarak, limanlara gelen gemileri anlık olarak takip ettiği belirtildi.



Dünyanın neresinde olursa olsun Türk bayraklı gemilerin konum, kimlik ve zaman bilgilerini, sistemin anlık olarak bildirdiği belirtilen açıklamada, "Deniz trafiğinde milli yazılım ve donanım dönemine geçişi sağlayan sistem ile Türk arama kurtarma sahası içinde seyir yapan gemiler, anlık olarak izlenebiliyor" denildi.

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