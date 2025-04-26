Yatırıma devam!

Yem sektörünün ilk ve tek halka açık şirketi Ofis Yem, 18,3 milyon dolar maliyetle Adana'da faaliyete geçirdiği yüksek kapasiteli yeni fabrikasıyla çıtayı yükseltti. Tesis, saatte 80 ton üretim kapasitesine sahip. Ofis Yem'in Yönetim Kurulu Üyesi Cem Taşkaldıran, "Adana hem üretim kapasitesi hem de teknolojik altyapısıyla sürdürülebilir büyümemizin simgesi. Ankara, Manisa ve Kars'ta bulunan tesislerimizle Türkiye'nin dört bir yanında tarım ve hayvancılık faaliyetlerini desteklerken, Ortadoğu ve Afrika ihracat pazarlarına ulaşacak" dedi.

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