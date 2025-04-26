Memura 35 yaş sınırı!

AK Parti, kamu kurumları ve üst kurullarda 35 yaş olan memuriyete başlama yaşını koruyan yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Düzenlemeler şöyle:



MEMURİYETE 35 YAŞ SINIR:

Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da 35 yaş sınırı aranacak.



3 YIL SINIRI:

Vergi incelemesine yetkili olanlar, memuriyetten ayrıldıktan sonraki 3 yılda inceleme yaptıkları mükellefler veya bu mükelleflerin veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu kurumlarda herhangi bir görev veya iş alamayacak, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında sözleşme düzenleyemeyecek.



TRT DÜZENLEMELERİ:

TRT Yönetim Kurulu, özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurabileceği gibi yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar yapabilecek. Kurumun her türlü alım, satım, hizmet, danışmanlık, yapım ve taşıma işleri ile bu hususlara ilişkin ihale işlemleri yönetmelikle düzenlenecek. Kamu idarelerine ait taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler, görev ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere TRT'ye bedelsiz tahsis edilebilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN