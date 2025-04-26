Bankalardaki TL mevduatı arttı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Sektörün toplam mevduatı 22 trilyon 628,7 milyar lira, kredi hacmi ise 17 trilyon 496,6 milyar lira oldu.



Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 18 Nisan ile biten haftada 414 milyar 702 milyon 90 bin lira artarak 22 trilyon 213 milyar 994 milyon 495 bin liradan, 22 trilyon 628 milyar 696 milyon 585 bin liraya yükseldi. Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,6 artışla 12 trilyon 421 milyar 198 milyon 729 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,6 yükselişle 7 trilyon 418 milyar 831 milyon 161 bin lira oldu.

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