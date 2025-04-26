Aktif büyüklük 4 trilyon lira!

TBMM KİT Komisyonu, Vakıfbank ve bağlı ortaklıklarının 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin hesaplarını görüştü. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, komisyona bilgi verirken, "Bir yandan ekonomiye katkı sağlarken diğer yandan kaynaklarımızı çeşitlendirmek ve artırmak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin en büyük ikinci bankası olarak reel ekonomiye ve firmalarımıza ihtiyaç duydukları finansal desteği sağlamaya devam edeceğiz. Bankamızın pasif yapısı içinde ana fonlama kaynağımız olan toplam mevduatlarımız yıllık bazda yüzde 29 artışla 2,5 trilyon liranın üzerine çıktı. VakıfBank'ın aktif büyüklüğü, geçen yıla göre %44 artarak, 2024 sonunda 4 trilyon TL seviyesini aştı" dedi.

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