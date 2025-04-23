Trump ve FED Başkanı’nın arasındaki gerilim altına yansıdı: Bir kez daha rekor kırdı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerinin ardından altın bir rekor daha kırdı. Spot altının ons fiyatı, yüzde 2'yi aşkın artışla 3 bin 500 doları gördü ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.



Trump ve FED Başkanı'nın arasındaki gerilimin dışında ABD'de ticari belirsizliklerin artması da altının rekor kırmasında etken oldu. Gram altın yüzde 2'lik yükselişin ardından 4 bin 305 liraya kadar ulaştı ve yeni bir rekor kırdı. Kapalıçarşı'da gram altın 4 bin 269 liradan alınırken 4 bin 318 liradan satılıyor. Çeyrek altın Kapalıçarşı'da 7 bin 44 liradan alıcı buluyor.

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