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Depozito müjdesi: İlk olarak Sakarya'da faaliyete geçecek!

Depozito Sistemi ilk olarak Sakarya’da faaliyete geçecek, ardından 6 ilde daha uygulama başlayacak. Makineye atılacak her plastik şişe için 25 kuruş iade yapılacak.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Nisan 2025
Depozito müjdesi: İlk olarak Sakarya’da faaliyete geçecek!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'nde yeni bir aşamaya daha geçiliyor. Hem atık şişelerin geri dönüşümünü hızlandıracak hem de vatandaşlara maddi kazanç sağlayacak olan Depozito Sistemi, ilk olarak Sakarya'da faaliyete geçecek.

İade makineleri, çoğunlukla bakanlıklar, valilikler, belediyeler ve il müdürlükleri gibi kamusal alanlar ile zincir marketlerde kurulacak. Böylelikle cihazların fiziki güvenliği de sağlanmış olacak. Bakanlık tarafından oluşturulan dijital sistem üzerinden makinelerdeki doluluk oranı saatlik olarak uzaktan takip edilecek. Makine haznesinin dolması durumunda kısa süre içerisinde ekipler bölgeye yönlendirilerek, atıkların boşaltılması sağlanacak.

Sistem üzerinden hangi makinede yüzde kaç doluluğa ulaşıldığı kolaylıkla görülebilecek. Pilot il olan Sakarya'da, uygulamayı devreye almaya yönelik faaliyetler devam ediyor. Depozito Sistemi'nin kesintisiz yürütülmesi için kentte şu an 100'ü aşkın personel mesai yürütüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un belirleyeceği bir tarihte, Sakarya'da lansman programının gerçekleştirilmesi bekleniyor.

4 BİN 500 MAKİNE
Sakarya'da faaliyetin başlaması sonrası yeni bir aşamaya daha geçilecek. Bu kapsamda Ankara'daki kamu kurumlarında ve 6 ilde daha makinelerin eş zamanlı olarak yaygınlaşması sağlanacak. Son aşamada Depozito Sistemi, 81 ile yayılacak. Yıl sonu itibarıyla yaklaşık 4 bin 500 iade makinesi faaliyete geçecek. Depozito iade ücretinin, en azından yıl sonuna kadar 25 kuruş olması öngörülüyor. Sonra fiyat tekrar güncellenecek.

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