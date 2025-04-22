İstinaf mahkemesinin kararı üniversite öğrencilerini sevindirdi! Yüksek zamma fren geldi: Gözler Yargıtay’a çevrildi

Vakıf üniversitelerinin kayıt yenileme ücretlerine uyguladığı enflasyon rakamlarının üzerindeki zamlara karşı son 2 yılda yüzlerce öğrenci tarafından açılan davalardan birinde, emsal karar çıktı.



İstanbul'da bir öğrencinin, öğrenim gördüğü vakıf üniversitesinin kayıt yenileme ücretine uyguladığı yüzde 100'ü aşkın zammın iptaline ilişkin Bakırköy 5'inci Tüketici Mahkemesi'nde açtığı davada, üniversite haksız bulundu. Mahkeme, yüzde 67.20'lik enflasyon oranında zam yapılmasına karar verdi. Dosyaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18'inci Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin kararını yerinde bularak, üniversitenin istinaf başvurusunun reddine hükmetti.



SON SÖZ YARGITAY'IN

Öğrencinin Antalya Barosu'na kayıtlı avukatı Murat Bostan, karara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Vakıf üniversitelerinin kayıt yenileme ücretlerine uyguladığı fahiş zamlara karşı yürüttüğümüz hukuki süreçte iki yılda farklı özel üniversitelere karşı yüzlerce öğrenci tarafından açılan dava dosyaları mevcut hale gelmiş durumda. Tıp fakültesinde okuyan bir öğrenci için yıllık 1 milyon 250 bin gibi kayıt ücreti isteyen üniversiteler var. Antalya'da da birçok öğrencinin dava dosyası şu aşamada istinaf mahkemesinde. Bu davalara bakan tüketici mahkemelerinde görevli bazı hakimler 'ret' kararı verdi, bazı hakimler ise enflasyon oranını aşan zamma yaptığımız itirazlarımızı haklı görerek davalarımızı kabul etti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nden ilk kez esasa ilişkin bir karar çıktı. Bu karar netice itibarıyla davamızın haklı olduğunu kabul ediyor. Ancak karar kesin değil, son sözü Yargıtay söyleyecek." Mahkeme kararını değerlendiren Murat Bostan, vakıf üniversitelerinin en fazla güncel TÜFE'nin 12 aylık ortalaması üzerinden fiyat artışı yapması gerektiği yönünde karar kurulmuş olduğunu ifade etti.



TEDBİR KARARI ALINABİLİR

Avukat Bostan, vakıf üniversitelerinin Yargıtay'dan karar beklendiği için yüksek zamlara devam ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Fahiş zam uygulandığını gören öğrencilerin, kayıtlarını yenilemeden tüketici mahkemelerinden ihtiyati tedbir kararı talep ederek, ücretin ödenmesinden önce elde edecekleri bu karar ile daha sonra iade süreci ile uğraşmak yerine baştan enflasyona göre kayıtlarını yenilemeleri mümkündür."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN