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Bakanlık 600 bine yakın işçi için masaya oturacak!

Çalışma Bakanlığı tarafından 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için 24 Nisan'da toplantı yapılacağı duyuruldu. Bakan Işıkhan, TÜRKİŞ ve HAK-İŞ'in zam taleplerini sunduğunu, ilk toplantının 16 Nisan'da yapıldığını belirtti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Nisan 2025
Bakanlık 600 bine yakın işçi için masaya oturacak!

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Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için 24 Nisan'da toplantı yapılacağını söyledi. TÜRKİŞ ve HAK-İŞ'in zam taleplerini sunduğunu, ilk toplantının 16 Nisan'da yapıldığını belirten Işıkhan, "Süreci hassasiyetle yürütüyoruz. Bir şey söylemek için erken. İki tarafın getireceği rakamlar üzerinde belli ölçüde anlaşılacaktır. Özellikle ücretler, özlük hakları, sosyal yardımlar konusunda teknik heyetlerin çok ciddi çalışması var" ifadesini kullandı.

OTOMOTİVDE GÜZEL HABERLER GELECEK
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yeni yatırım mesajı verdi: "Türkiye'ye hem ülkemizdeki mevcut yatırımcılardan yeni nesil araçlar konusunda hem de yeni marka yatırımları konusunda güzel haberler duyurmaya devam edeceğimize inanıyorum."

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