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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu dev markalara ceza kesti!

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, “...e varan”, “...den itibaren” aldatma taktikleri kullanan dev markalara ceza kesti. Beymen, Vakko, Cacharel, Sarar, Boyner, Network, Ramsey, D’S damat ceza yiyen markalardan bazıları...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Nisan 2025
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu dev markalara ceza kesti!

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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, sahte indirimlerle vatandaşı aldatan tüm sektör ve firmalara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak tekstil sektörünü radarına alan Kurul, firmalarda tespit ettiği aykırılıklara toplam 4.8 milyon TL ceza kesti. Uygulanan indirimlerin gerçeği yansıtmadığı tespiti üzerine ceza yazılan firmalar arasında Beymen, Vakko, Cacharel, Sarar, Boyner, Network, Ramsey, D'S damat yer aldı.

STOKLAR DA YALAN
Kurul, yaptığı tespitlerde indirimlerde kullanılan yüzde 80'e varan gibi "...e varan, ...den itibaren, ...e kadar" ibarelerinin reklamlarda okunamayacak küçüklükte yazıldığını belirledi. Ayrıca indirimli olduğu iddia edilen ürün fiyatlarının son 30 günlük fiyat periyoduyla karşılaştırıldığında esasen indirim uygulanmadığı da Bakanlığın tespitleri arasında yer aldı. Ayrıca tüm ülkede reklam kampanyası ile duyurulan indirimli ürünlerin stok miktarının çok az olduğu, sanki talep eden herkese ürün yetecekmiş gibi algı oluşturulmasına rağmen bazı ürünlerden stokta 11 adet olduğu bilgisine ulaşıldı.

Ayrıca indirimlerin, ürünlerin son 30 gün içerisindeki fiyatı baz alındığında gerçeği yansıtmadığı tespit edildi. Bazı indirimli ürünlerin stok miktarı 11 iken 'tüm ülkeye yetecek stok var' izlenimiyle reklam yaptıkları görüldü.

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