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İşçiye ikinci tazminat! Maaşa göre ne kadar artacak? Kimler, nasıl alabilir?

Çalışanlar kıdem tazminatının yanı sıra belli şartlarda ihbar tazminatına da hak kazanıyor. İhbar tazminatının tutarı maaşa göre ve çalışma süresine göre değişirken, en düşük ödeme 10 bin 223 lira oluyor.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Nisan 2025
İşçiye ikinci tazminat! Maaşa göre ne kadar artacak? Kimler, nasıl alabilir?

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Çalışanların önemli güvencelerinden birisi kıdem tazminatı. Belli şartlarla bu paraya hak kazanılıyor. Ancak bununla birlikte ek bir tazminat daha var. O da ihbar tazminatı.

İşçiye ikinci tazminat! Maaşa göre ne kadar artacak? Kimler, nasıl alabilir? (AA)İşçiye ikinci tazminat! Maaşa göre ne kadar artacak? Kimler, nasıl alabilir? (AA)

Yasalarımıza göre işverenin de işçinin de iş sözleşmesini feshedeceğini belli bir süre önce karşı tarafa bildirme zorunluluğu bulunuyor. Bu süreyi de o işyerindeki kıdem yani çalışma süresi belirliyor. Bu süreye uymadan işten çıkartılan çalışanlara kıdemine göre ihbar tazminatı ödeniyor.

İşçiye ikinci tazminat! Maaşa göre ne kadar artacak? Kimler, nasıl alabilir? (Takvim Gazetesi)İşçiye ikinci tazminat! Maaşa göre ne kadar artacak? Kimler, nasıl alabilir? (Takvim Gazetesi)

BU SÜRELERE DİKKAT!
İhbar süresi; iş yerindeki çalışma süresi 6 aydan az olan işçi için 2 hafta, 6 aydan 1.5 yıla kadar olan işçi için 4 hafta, 1.5 yıldan 3 yıla kadar olan işçi için 6 hafta, 3 yıldan fazla olan işçi için 8 hafta. Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabiliyor. Deniz İş Kanunu'na göre denizcilerin ihbar süreleri de İş Kanunu ile uyumlu.

İşçiye ikinci tazminat! Maaşa göre ne kadar artacak? Kimler, nasıl alabilir? (AA)İşçiye ikinci tazminat! Maaşa göre ne kadar artacak? Kimler, nasıl alabilir? (AA)

Deniz İş Kanunu'na tabi çalışan gemi adamının belirsiz süreli hizmet akdi 6 ay geçmedikçe feshedilemiyor. İhbar süresi; işi 6 ay süren gemi adamı için 2 hafta, işi 6 aydan 1.5 yıla kadar sürenlerde 4 hafta, işi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürenlerde 6 hafta, işi 3 yıldan fazla süren gemi adamlarında ise 8 hafta.

Basın İş Kanunu'na tabi çalışanların ihbar süresi ise çalışma süresi 5 yıldan az olan gazetecinin işverence işten çıkartılması halinde 1 ay, 5 yıldan uzun süredir çalışan gazetecinin işten çıkartılması halinde ise 3 ay uygulanıyor. İş akdinin gazeteci tarafından feshi halinde ise ihbar süresi her durumda bir ay oluyor.

İşçiye ikinci tazminat! Maaşa göre ne kadar artacak? Kimler, nasıl alabilir? (Takvim Gazetesi)İşçiye ikinci tazminat! Maaşa göre ne kadar artacak? Kimler, nasıl alabilir? (Takvim Gazetesi)

İŞÇİ DE ÖDEYEBİLİYOR
İş Kanunu ve Borçlar Kanunu uyarınca, iş sözleşmesine 2 aya kadar deneme süresi konulabiliyor. Böyle bir durumda, iş akdinin deneme süresi içinde feshedilmesi halinde ihbar tazminatı ödenmiyor. İhbar tazminatı alabilmek için kıdem tazminatını hak etme şartı da bulunmuyor. Eğer işçi ihbar sürelerine uymadan işten ayrılırsa bu kez işverene aynı şekilde ödeme yapıyor. İhbar tazminatı böylece iki taraflı bir uygulama olarak değerlendiriliyor.

İşçiye ikinci tazminat! Maaşa göre ne kadar artacak? Kimler, nasıl alabilir? (AA)İşçiye ikinci tazminat! Maaşa göre ne kadar artacak? Kimler, nasıl alabilir? (AA)

5 YILLIK SÜRE VAR
Kıdem ve ihbar tazminatını alamayan ya da eksik ödenen çalışanlar, arabulucuya başvurarak hakkını arayabiliyor. Arabulucuya başvuru için zaman aşımı süresi 5 yıl. Yani işten ayrıldıktan itibaren 5 yıl içinde başvuru yapmak gerekiyor. Arabulucu konuyu en fazla 4 hafta içerisinde sonuçlandırıyor. Eğer arabulucuda uzlaşma sağlanamazsa, çalışan hakkını iş mahkemesinde dava açarak arayabiliyor. İhbar öneli ödenmesi, işçinin işe iade davası açmasına engel olmuyor.

İşçiye ikinci tazminat! Maaşa göre ne kadar artacak? Kimler, nasıl alabilir? (AA)İşçiye ikinci tazminat! Maaşa göre ne kadar artacak? Kimler, nasıl alabilir? (AA)

GÜNDE 2 SAAT İŞ ARAMA İZNİ
İşveren, ihbar süresi içinde işçiye yeni bir iş bulması için gerekli iş arama iznini vermek zorunda. İş arama izninin süresi günde 2 saatten az olamıyor. İşçi talep ederse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabiliyor. İş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçinin bunu işverene önceden haber vermesi gerekiyor. İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücreti ödemek zorunda.

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