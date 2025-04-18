İşçiye ikinci tazminat! Maaşa göre ne kadar artacak? Kimler, nasıl alabilir? (AA) Deniz İş Kanunu'na tabi çalışan gemi adamının belirsiz süreli hizmet akdi 6 ay geçmedikçe feshedilemiyor. İhbar süresi; işi 6 ay süren gemi adamı için 2 hafta, işi 6 aydan 1.5 yıla kadar sürenlerde 4 hafta, işi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürenlerde 6 hafta, işi 3 yıldan fazla süren gemi adamlarında ise 8 hafta. Basın İş Kanunu'na tabi çalışanların ihbar süresi ise çalışma süresi 5 yıldan az olan gazetecinin işverence işten çıkartılması halinde 1 ay, 5 yıldan uzun süredir çalışan gazetecinin işten çıkartılması halinde ise 3 ay uygulanıyor. İş akdinin gazeteci tarafından feshi halinde ise ihbar süresi her durumda bir ay oluyor.

İşçiye ikinci tazminat! Maaşa göre ne kadar artacak? Kimler, nasıl alabilir? (Takvim Gazetesi)



İŞÇİ DE ÖDEYEBİLİYOR

İş Kanunu ve Borçlar Kanunu uyarınca, iş sözleşmesine 2 aya kadar deneme süresi konulabiliyor. Böyle bir durumda, iş akdinin deneme süresi içinde feshedilmesi halinde ihbar tazminatı ödenmiyor. İhbar tazminatı alabilmek için kıdem tazminatını hak etme şartı da bulunmuyor. Eğer işçi ihbar sürelerine uymadan işten ayrılırsa bu kez işverene aynı şekilde ödeme yapıyor. İhbar tazminatı böylece iki taraflı bir uygulama olarak değerlendiriliyor.

İşçiye ikinci tazminat! Maaşa göre ne kadar artacak? Kimler, nasıl alabilir? (AA) 5 YILLIK SÜRE VAR

Kıdem ve ihbar tazminatını alamayan ya da eksik ödenen çalışanlar, arabulucuya başvurarak hakkını arayabiliyor. Arabulucuya başvuru için zaman aşımı süresi 5 yıl. Yani işten ayrıldıktan itibaren 5 yıl içinde başvuru yapmak gerekiyor. Arabulucu konuyu en fazla 4 hafta içerisinde sonuçlandırıyor. Eğer arabulucuda uzlaşma sağlanamazsa, çalışan hakkını iş mahkemesinde dava açarak arayabiliyor. İhbar öneli ödenmesi, işçinin işe iade davası açmasına engel olmuyor.

İşçiye ikinci tazminat! Maaşa göre ne kadar artacak? Kimler, nasıl alabilir? (AA) GÜNDE 2 SAAT İŞ ARAMA İZNİ

İşveren, ihbar süresi içinde işçiye yeni bir iş bulması için gerekli iş arama iznini vermek zorunda. İş arama izninin süresi günde 2 saatten az olamıyor. İşçi talep ederse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabiliyor. İş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçinin bunu işverene önceden haber vermesi gerekiyor. İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücreti ödemek zorunda. YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN