Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Vergi affı için çalışma yok

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'vergi affı' ve 'yeniden yapılandırma paketi' ile ilgili herhangi bir çalışmanın bulunmadığını bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan 'vergi affı ve yeniden yapılandırma paketi çıkarılacağına' ilişkin iddialara yanıt verildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak bu konuda herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır. Söz konusu haber tamamen asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir içerikten ibarettir. Vatandaşlarımızdan, yalnızca Bakanlığımızın resmi kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmelerini önemle rica ederiz."