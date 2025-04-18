Havacılığı bıraktı eşi ile toprağa yatırım yaptı!

Uzun süre havacılık sektöründe çalışan Pelin Canbay, eşi iş insanı Alpay Canbay ile Bursa Gemlik'te bulunan ata toprağını işlemeye başladı. Erken hasat topladıkları zeytinlerinden elde ettikleri yağı Oli Vogue adıyla markalaştırdı. Hem Türkiye hem de Avrupa pazarında satışa çıkardı.

Canbay, "Uzun yıllar uçtum. Şimdi kurucusu olduğum Oli Vogue ile havadaki görevimi bırakıp toprağın köklerini takip ediyorum" dedi.

Genç girişimci Canbay, "Her şey gibi, zeytin de vaktinde ve taze iken en güzeldir. Bizim zeytinlerimizde hasat diğer bölgelere göre daha erken bir vakitte, Eylül sonunda başlar. Zeytinlerimiz Gemlikli Yağhane'de her bir tanesini ziyan etmeden erken hasat soğuk sıkım olarak elde edilir" diye konuştu.

Dünyanın önemli zeytin üreticisi Türkiye, 2024'te 3 milyon 750 bin tonla tarihinin en fazla zeytin rekoltesine ulaştı.