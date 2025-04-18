Girişimcilikte yeni dalga!

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi, "Yeni Dalga: Girişimcilik Ekosisteminin Yeni Normalleri" temasıyla gerçekleştirildi.

(Takvim Gazetesi)

Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi'nin düzenlediği zirvede 'Günümüzün girişimcilik dünyasında stratejik inovasyon, unicorn'ların yolu, Anadolu'nun girişim yarışları, yatırımcıların penceresinden ekosistem ve girişimcilerden beklentiler' gibi pek çok konu ele alındı.

Açılış konuşmasını Turkuvaz Dergi Genel Müdür Yardımcısı Özgür Atanur'un yaptığı zirve, özel oturumlar ile devam etti.

Bilişim, teknoloji, savunma sanayi, insansız araçlar ve sağlık gibi pek çok konunun konuşulup tartışıldığı oturumlarda, savunma sanayiindeki teknolojiler öne çıktı. Zirvenin Platin sponsorluğunu Halkbank, Takas İstanbul ve Türk Telekom, Silver sponsorluğunu ise Türk Hava Yolları üstlendi.