Export Akademi ile 6 bin 500 girişimci ihracata hazırlandı!

Kadın ve genç girişimcilerin ihracatta rekabetçiliğinin artırılmasını hedefleyen Export Akademi Kadın ve Genç Girişimci İhracatçı Yetiştirme Programı'yla 6 bin 500 kişi eğitim aldı.

Ticaret Bakanlığı ve özel sektör uzmanlarınca, ihracata yönelik devlet destekleri, çevrim içi pazarlarda satış yöntemleri, e-ticaret sitesi altyapı kurulumu, lojistik süreçleri, gümrük mevzuatı, girişimcilere yönelik bankacılık hizmetleri ve dijital pazarlama gibi konularda eğitim verildi.

Türkiye, programla ITC tarafından hazırlanan raporda, 'en iyi uygulamacı ülkelerden biri' olarak nitelendirildi.