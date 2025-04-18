4.5 milyar dolara Biyoteknoloji Vadisi!

Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD), 4.5 milyar dolar yatırım değeriyle Biyoteknoloji Vadisi'ni hayata geçirmeye hazırlanıyor.

İstanbul Tuzla'da 2.7 milyon metrekarelik alanda yapımına başlanan Biyoteknoloji Vadisi, Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, AR-GE merkezleri, teknoloji transfer ofisi, test ve kalibrasyon laboratuvarları, patent ofisleri, biyoteknoloji ile ilgili lise ve meslek yüksek okulu gibi sektörün tüm katmanlarını ve dinamiklerini içerecek şekilde tasarlandı.

BİYOSAD ve Biyoteknoloji Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş, "Biyoteknolojide Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına sokmak" dedi.