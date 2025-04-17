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Ticaret savaşının güvenli liman talebini artırmasıyla altın rekor tazeledi!

Bankalar, ons altına ilişkin tahminlerini güncellerken, gram altında da yükseliş yaşanıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Nisan 2025
Ticaret savaşının güvenli liman talebini artırmasıyla altın rekor tazeledi!

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Altın fiyatları; zayıflayan dolar, artan ticaret gerginlikleri ve küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişelerin güvenli liman talebini artırmasıyla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ticaret savaşının güvenli liman talebini artırmasıyla birlikte, ons altın 3 bin 300 doları görerek rekor tazeledi. Gram altın ise yaklaşık yüzde 1.63'lük yükselişle 4 bin lirayı aşarak, 4 bin 20 lira seviyesinden işlem gördü. Gram altın 19 Mart'ta 4 bin 68 lirayla rekor kırmıştı.

YÜZDE 25'İ AŞTI
Ons altında yılbaşından bu yana kaydedilen yükseliş yüzde 25'i aşarken, yıl sonu tahminleri de güncellenmeye devam ediliyor. Son olarak Avustralya merkezli ANZ Bank, yıl sonu altın fiyatı tahminini ons başına 3 bin 600 dolara, 6 aylık tahminini ise 3 bin 500 dolara yükselttiğini açıkladı.

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