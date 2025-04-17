Bakanlık SED ödemelerinin hesaba yatırıldığını duyurdu!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Nisan ayına yönelik 1 milyar 231 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını kaydetti.



Göktaş, SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade etti. SED sayesinde, ailelerin ve çocukların psikososyal destek hizmeti ile güçlenmesi sağlanarak, çocuklara yönelik akademik ve sosyal etkinlikler hayata geçiriliyor.

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