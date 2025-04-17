Bakan Işıkhan: 445 bin kişiye staj desteği sağladık!

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla sağladıkları staj desteğinin detaylarını açıkladı. İhtiyaç duyulan stratejik öneme sahip alanlarda nitelikli işgücünü yetiştirdiklerini belirten Işıkhan, "İŞKUR aracılığıyla son 3 yılda 445 bin 572 kişiye 63.5 milyar lira staj desteği sağladık. 95 bin 341 kişinin kalfalık belgesi, 170 bin 726 kişinin ustalık belgesi almasını sağladık. Küresel düzeyde artan rekabet ortamında öne çıkabilmek için çalışma hayatımızı daha da güçlendirmeye, yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

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