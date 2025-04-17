Bakan Bolat: Suriye’ye desteğimiz tam

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şam ziyareti kapsamında Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şa'ar ile görüştü. Bakan Bolat, görüşmenin detaylarını şöyle anlattı: "İkili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdik. Türkiye ve Suriye olarak, ikili ticari konuları, yatırımları, altyapı, ulaştırma, enerji, finans, sağlık ve gümrük konularında atacağımız ortak adımları ele aldık. İç savaş sonrası dönemde yeniden imar ve inşa faaliyetlerinin yürütüleceği dost ve kardeş ülke Suriye'ye desteğimiz tamdır. Suriye'nin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda iş dünyamızla birlikte yatırımdan hizmetlere, altyapıdan mal ticaretine kadar geniş bir alanda iş birliğine açık olduğumuzu vurguladık."

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